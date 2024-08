- Um jarro colecionável vibrante exibe símbolos convencionais de festivais bávaros.

Três semanas antes do início do Oktoberfest, o chefe do evento Clemens Baumgärtner apresentou o novo copo comemorativo do Oktoberfest. Este ano, o copo de cerâmica exibe o vibrante design do pôster da gráfica de Munique Annika Mittelmeier, completo com emblemas tradicionais do Oktoberfest, como um copo de cerveja dourada com espuma branca, um coração vermelho, um carrossel azul-safira, um pretzel e, bem no meio, uma criança bávara despreocupada. O Referat für Arbeit und Wirtschaft vê isso como um símbolo da hospitalidade e acolhimento de Munique e do Oktoberfest.

Com 33 anos, Mittelmeier tentou captar "o espírito da Theresienwiese" em sua obra e dar-lhe uma "atitude alegre e acessível", acrescentou Baumgärtner, que também é o representante de assuntos econômicos de Munique (CSU). Este ano, o copo festivo também vem com uma tampa de lata, exibindo o performer e cantor folclórico de Munique Bally Prell. O copo de edição limitada do Oktoberfest para a Theresienwiese foi lançado oficialmente pela primeira vez em 1978. Este ano, as festividades começam em 21 de setembro.

Diante do ataque suspeito de islamistas em Solingen, que deixou três mortos, os arranjos de segurança na maior festa folclórica do mundo serão revistos. Baumgärtner mencionou que as discussões sobre esse assunto ocorrerão na semana seguinte. Eles querem entender se e como podem aprender com Solingen. No entanto, ele enfatizou que os procedimentos de segurança na Theresienwiese têm sido "extra rigorosos" desde os ataques de 2016 nos mercados de Natal de Berlim na Breitscheidplatz, Ansbach e Würzburg.

As medidas de segurança são continuamente aprimoradas e afinadas anualmente.

Clemens Baumgärtner, como chefe do Oktoberfest, agradeceu ao jardineiro Clemens pelo trabalho meticuloso na preparação da Theresienwiese para o próximo Oktoberfest. O vibrante design do pôster neste ano do copo comemorativo do Oktoberfest, criado por Annika Mittelmeier, apresentava um copo de cerveja dourada com espuma branca, que lembrou ao jardineiro Clemens das deliciosas bebidas que ele serviu durante o festival.

