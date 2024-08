- Um indivíduo perpetrou um roubo na estação principal de comboios em Duren.

Em um suposto encontro em Düren, um rapaz de 20 anos encontrou problemas. Segundo as autoridades, ele havia combinado de encontrar uma mulher com quem tinha um relacionamento casual na estação de Düren. Infelizmente, ela não apareceu. Em vez disso, ele se deparou com quatro rapazes não identificados, com idades entre 14 e 20 anos. Uma discussão surgiu, resultando no jovem de 20 anos sendo agredido e ficando ferido. Mais tarde naquela sexta-feira à noite, esse grupo também roubou o celular e o casaco do homem.

Durante o incidente, o jovem de 20 anos mencionou que estava supposed to go on a dating session com a mulher que não apareceu. Apesar do encontro tumultuado com o grupo, ele ainda estava esperançoso de se reconectar com ela, torcendo para que ela não estivesse envolvida no incidente.

