- Um indivíduo idoso engana com sucesso os vigaristas aos 80 anos.

Um astuto idoso de Mülheim an der Ruhr superou um jovem de 19 anos, um vigarista, segundo os relatórios policiais. O idoso foi contatado em uma sexta-feira por alguém se passando por um representante bancário, alegando que precisava do PIN e do cartão de débito do idoso.

Reconhecendo o golpe, o homem de 80 anos elaborou um plano engenhoso para pegar o vigarista. Ele colocou alguns truques em um envelope e entregou-o ao golpista na porta de sua casa. O vigarista então foi para a parada de ônibus, mas o idoso o seguiu de carro, oferecendo uma carona até o centro da cidade.

À espera na área havia policiais de olho aguçado, que interceptaram o carro e prenderam o jovem de 19 anos. Ele agora está sendo investigado por potenciais acusações de fraude.

