- Um indivíduo de sessenta anos foi encontrado morto na região do Maine, tendo origem na Baixa Franconia.

Em Main-Spessart, distrito localizado na Baixa Francônia, um homem de 62 anos passou por apuros durante uma pescaria no rio Main. A ausência dele após a pescaria na quinta-feira levou o filho a entrar em contato com as autoridades locais. Durante a busca na margem do rio, os serviços de resgate encontraram o equipamento de pesca do homem, o que desencadeou uma operação de busca extensiva ao longo do rio. O homem foi resgatado por bombeiros do rio perto de Lohr am Main.

Atualmente, a Delegacia de Polícia de Würzburg está investigando os detalhes dessa trágica ocorrência. Até agora, não foram detectadas atividades suspeitas, e a polícia trata o incidente como um acidente infeliz.

As autoridades locais, que foram inicialmente alertadas pelo filho do homem, foram auxiliadas pela polícia na operação de busca extensiva. Após investigação adicional, a polícia trata o incidente como um acidente infeliz.

Leia também: