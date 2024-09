- Um indivíduo de 42 anos, sob a influência do álcool, dirige uma carrinha contra uma árvore.

Stralsund (AP/dpa) - Um indivíduo de 42 anos, com teor alcoólico no sangue acima de 0,3%, estava ao volante de uma van, que saiu da pista e colidiu com uma árvore nas proximidades de Stralsund. Durante a investigação na terça-feira à noite, os oficiais de polícia detectaram vestígios de álcool no hálito do homem, de acordo com o comunicado oficial. Um teste do bafômetro confirmou uma leitura de 3,16%. Como resultado, o homem de 42 anos foi acusado de colocar em perigo a segurança do trânsito. Sua carteira de motorista foi apreendida. Infelizmente, a van agora não atende aos padrões de segurança viária.

As ações do homem de 42 anos obrigaram outros veículos na estrada a desviar devido à direção instável de sua van. Os visitantes de Stralsund foram aconselhados a evitar a área, já que o trânsito estava gravemente afetado devido à remoção da van não segura para circular.

