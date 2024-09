- Um indivíduo de 32 anos está sob suspeita de ter cometido infanticídio.

Um homem de 32 anos da região de Waldshut está sendo investigado por supostamente matar seu filho de seis semanas. O promotor público de Waldshut-Tiengen informou que o nacional italiano, que está detido desde o início de junho, está sendo acusado de homicídio culposo.

O suspeito é acusado de ter jogado o bebê no final de maio, causando uma fratura no braço superior e danos graves na coluna. O homem de 32 anos é acusado de ter agido sem considerar o bem-estar da criança.

A menina foi levada a um hospital, mas o suporte de vida foi retirado cerca de quatro semanas depois, por razões éticas. A criança morreu no mesmo dia na UTI, conforme relatado pelo escritório do promotor.

Devido às leis de privacidade, as autoridades não estão revelando detalhes completos sobre o homem e os eventos que levaram ao crime. O motivo por trás do ato ainda não é conhecido.

O suspeito não tem antecedentes criminais e tem mantido silêncio sobre as acusações. O tribunal distrital local agora deve decidir se aprova a acusação e inicia um julgamento principal, de acordo com a acusação. Se condenado por homicídio culposo, o homem de 32 anos pode enfrentar uma pena de prisão de cinco a 15 anos.

O caso está sendo tratado pelo [Escritório do Promotor], enquanto eles determinam se devem prosseguir com um julgamento completo pelas acusações contra o suspeito. Se o tribunal distrital local aprovar a acusação, o suspeito pode passar de cinco a 15 anos na prisão, de acordo com as diretrizes de sentença para homicídio culposo.

Leia também: