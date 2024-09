- Um indivíduo de 27 anos encontra um final trágico num acidente em Wildeshausen.

Wildeshausen (DP) – Um indivíduo de 27 anos encontrou um fim trágico em um acidente de trânsito em Wildeshausen, no distrito de Oldenburg. De acordo com as autoridades, o homem perdeu o controle de seu veículo enquanto navegava em uma curva à direita suave, saindo da pista e batendo frontalmente em uma árvore. O veículo pegou fogo como resultado.

O motorista, que ficou preso dentro do veículo, foi libertado por transeuntes. Eles tentaram revivê-lo corajosamente até a chegada dos serviços de emergência, que assumiram o controle. Infelizmente, o homem de 27 anos foi declarado morto no local do acidente.

Os serviços de emergência relataram que outros fatores, incluindo problemas mecânicos ou condições climáticas, poderiam ter contribuído para a perda de controle do homem. Apesar dos esforços dos transeuntes e dos profissionais médicos, não foi possível reviver outros sinais vitais no motorista.

