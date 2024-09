- Um indivíduo de 24 anos chamado Raser foi detido.

Um indivíduo de 24 anos é acusado de ter percorrido Darmstadt a alta velocidade, resultando em um grave acidente com uma vítima gravemente ferida. Este indivíduo foi preso pelas autoridades. Segundo um comunicado conjunto do Ministério Público de Darmstadt e da Polícia Criminal do Estado de Hesse (HLKA), suspeita-se que este indivíduo tenha agido intencionalmente, colocando vidas em risco. A investigação está em andamento em várias frentes. Além disso, a residência do suspeito foi revista e foram apreendidas evidências relevantes, como informado.

Na segunda-feira, este suposto motorista imprudente desrespeitou vários sinais de trânsito e dirigiu acima do limite de velocidade na parte norte de Darmstadt. Ele só parou quando seu veículo colidiu com o veículo de um homem de 29 anos. De acordo com os relatórios policiais, o motorista de 29 anos foi retirado do veículo pelo corpo de bombeiros na tarde de segunda-feira e levado para o hospital com ferimentos graves. Seu estado é atualmente relatado como estável. Testemunhas relataram ter visto o motorista de 24 anos dirigir na calçada antes do acidente. A polícia comentou na segunda-feira: "Felizmente, pessoas próximas puderam agir rapidamente e evitar ferimentos".

A situação e a motivação por trás do incidente ainda são incertas. Relatórios iniciais da mídia sugeriram uma possível afilição islâmica, mas o Ministério Público e a HLKA desde então afirmaram que não foram encontradas indicações de motivação política ou religiosa. Há indícios de que o suspeito pode ter problemas de saúde mental, que estão sendo avaliados. A investigação está em andamento em todas as direções. Os resultados do teste de sangue para álcool e drogas ainda estão pendentes.

O acusado de 24 anos do incidente de direção perigosa é originário do estado alemão de Hesse. Após o acidente, as autoridades de Hesse estão monitorando de perto a investigação em andamento.

Leia também: