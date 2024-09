- Um iate à deriva sucumbe a profundidades aquáticas perto do complexo de energia eólica offshore.

Um barco a vela sofreu um desastre marítimo, após um incêndio no mar. Nas primeiras horas de uma quarta-feira, um navio de uma instalação eólica próxima relatou o barco queimando, enquanto o Serviço Alemão de Busca e Salvamento Marítimo (DGzRS) fez o anúncio. O barco estava aproximadamente 90 quilômetros a noroeste de Borkum, localizado perto do parque eólico Deutsche Bucht na época. A situação dos passageiros do barco permanece incerta.

O centro de comando de emergência marítima alertou imediatamente os barcos vizinhos. Um navio de serviço do parque eólico conseguiu apagar o incêndio. Infelizmente, o barco afundou logo após a meia-noite. Cinco navios de resgate de serviços marítimos alemães e holandeses, quatro helicópteros, um avião e embarcações privadas vasculharam a área várias vezes em busca de possíveis sobreviventes. Infelizmente, nenhum sinal de socorro foi recebido do barco a vela.

"Não foi avistado nenhum vestígio de vida ou iluminação, como coletes salva-vidas ou botes salva-vidas, durante todo o incidente", declarou um representante da DGzRS. Embora a chuva tenha dificultado a observação, não havia ondas significativas. As operações de busca cessaram às 7h20. "Assim que mais informações estiverem disponíveis", concluiu o representante. Inicialmente, a polícia ficou encarregada da investigação.

O barco a vela, que estava em perigo, foi localizado em uma área offshore. Devido ao afundamento do barco, não foi possível realizar operações de resgate a partir de um parque eólico offshore.

