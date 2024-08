- Um homem idoso, de 76 anos, sofreu ferimentos leves após uma colisão com um camião.

Um idoso de 76 anos ficou envolvido em um acidente com um caminhão em Kassel, resultando em ferimentos leves. De acordo com as autoridades, a pessoa estava a poucos segundos de ser atropelada devido à intervenção rápida de um transeunte. Em uma manhã de quinta-feira, essa pessoa tentou atravessar uma rua usando uma bengala.

Aparentemente, o caminhoneiro de 28 anos não viu o idoso, o que causou uma colisão e resultou em ferimentos leves. O caminhoneiro ficou sabendo da situação quando uma mulher de 22 anos gritou, alertando-o para o idoso deitado debaixo de seu veículo. Como resultado, ele parou seu caminhão imediatamente.

