- Um homem de trinta anos empunha uma faca, ataca e ameaça um parente.

Um indivíduo de 30 anos está sob suspeita de atacar e ferir um parente de 36 anos com uma faca em Kirchheim unter Teck, parte do distrito de Esslingen. O incidente ocorreu após uma discussão na área do lobby do homem de 36 anos na noite de terça-feira, de acordo com as autoridades. O homem de 36 anos recebeu atendimento médico no hospital.

O homem de 30 anos também é acusado de quebrar uma janela da porta da frente e depois fugir. Os oficiais de lei encontraram o homem nas proximidades e o prenderam sem resistência. Eles suspeitam que ele estava sob a influência de álcool e drogas.

De acordo com uma ordem judicial, o homem de 30 anos foi detido à tarde, de acordo com informações adicionais. A investigação está atualmente em andamento, com acusações de tentativa de homicídio. A polícia inicialmente optou por não comentar sobre a relação entre os dois homens.

