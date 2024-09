- Um homem de 54 anos morre num incêndio em Lichtenberg.

Uma pessoa morreu em um incêndio residencial em Lichtenberg. Os bombeiros resgataram a pessoa de 54 anos do apartamento no quarto andar do prédio de cinco andares ao entardecer de terça-feira, de acordo com o relatório do corpo de bombeiros. Infelizmente, a pessoa acabou falecendo no hospital, de acordo com a polícia.

O corpo de bombeiros conseguiu apagar o incêndio no prédio de apartamentos e ordenou a evacuação de todos, de acordo com o anúncio da polícia. Seis apartamentos tiveram que ser arrombados pelos bombeiros, como relatado. Entre esses apartamentos, a pessoa de 54 anos foi encontrada sem vida no corredor, que é suspeita de ser o local de origem do incêndio. A causa exata do incêndio ainda é desconhecida.

A ação rápida do corpo de bombeiros em apagar o incêndio mostrou o poder de operação que eles possuem. Apesar da morte da pessoa, a equipe do hospital não conseguiu reverter os efeitos da inalação de fumaça, indicando o impacto devastador desses incêndios.

Leia também: