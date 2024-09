- Um homem de 53 anos de idade sofreu ferimentos graves depois de ser empurrado de um trem numa estação.

Uma pessoa de 53 anos caiu de um trem na estação Konz-Mitte, que fica na região de Trier-Saarburg. De acordo com a declaração da polícia, ela sofreu ferimentos graves após cair na plataforma e foi levada às pressas para um hospital. O indivíduo que causou sua queda ainda não foi identificado. Supõe-se que sua filha estava com ela durante o incidente, que ocorreu numa manhã de sábado. As autoridades estão procurando por potenciais testemunhas.

O incidente ocorreu na região de Trier-Saarburg, especificamente na estação Konz-Mitte. Após a queda, os serviços de emergência foram chamados rapidamente para atender à mulher em um hospital próximo.

