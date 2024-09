- Um homem de 50 anos admite ter cometido fraude financeira.

Um Diretor de Funerais Enfrenta Mais Tempo de Prisão por Novas Acusações de Fraude

Um diretor de funerais, anteriormente condenado e sentenciado a vários anos de prisão no início de 2023 por fraude, agora enfrenta mais tempo de prisão devido a novas alegações de má conduta. Em uma audiência judicial na segunda-feira no Tribunal Distrital de Rostock, o réu de 50 anos, junto com o tribunal e a acusação, concordou com uma faixa de pena potencial de 29 meses a 34 meses. Essa concordância baseou-se na confissão do réu, feita no início do julgamento, que coincide com a maioria das alegações da acusação.

Fraude Contra um Casal Idoso em Bentwisch

A acusação listou nove casos, de fevereiro de 2020 a março de 2022, em sua denúncia. Inicialmente, o réu, amigo de um casal idoso de Bentwisch (distrito de Rostock), pediu €4.200 por um certificado de energia, alegando falsamente que seria usado para a venda de uma casa. Mais tarde, ele aumentou sua demanda para €30.000, inventando alegações de tubulações de aquecimento contaminadas. Essas alegações foram desmentidas durante o julgamento, já que o réu admitiu sua fraude.

O casal também lhe emprestou €40.000, recebendo de volta apenas €9.600. Ele devia a dois trabalhadores manuais um total de cerca de €50.000, pagando-os com significativo atraso e, em um caso, não integralmente. A decisão do tribunal dependerá da suficiência das declarações do réu, a ser determinada na quarta-feira durante a audiência de pronúncia e veredicto esperado.

Condenação Anterior e Recurso Próximo

O réu de 50 anos, também um carpinteiro qualificado, foi sentenciado pelo mesmo tribunal em maio de 2022 a 3 anos e 10 meses de prisão por lesar várias mulheres em grandes somas de dinheiro e explorar sua vulnerabilidade emocional. A sentença ainda não é definitiva, com o Tribunal Regional de Rostock programado para ouvir um julgamento de recurso a partir de 20 de novembro. Esses casos foram apresentados no documentário da ARD "O Golpista da Dor".

Outro julgamento pode estar chegando, relacionado à compra de uma funerária em Rostock, que o réu adquiriu anos atrás. Os antigos proprietários, presentes como espectadores no tribunal, acusam-no de não pagar o preço combinado de seis dígitos. Investigações adicionais estão em andamento neste caso.

O advogado de defesa argumentou que o réu's anterior má conduta em relação ao casal idoso em Bentwisch não deveria ser considerada 'Outra' instância única de fraude, mas sim uma extensão de seu padrão existente de engano.

Durante o interrogatório, a acusação pressionou o réu sobre por que ele continuou a cometer fraude mesmo depois de enfrentar 'Outras' consequências graves, incluindo prisão e perdas financeiras para suas vítimas.

