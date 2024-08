Evento em Comício Político - Um homem de 28 anos foi considerado culpado de menosprezar e prestar reverência a Adolf Hitler.

Um homem de 28 anos recebeu uma rápida condenação em tribunal por exibir símbolos ligados a grupos ilegais e extremistas, bem como proferir insultos contra um ativista de 36 anos. A sua sentença consiste em 40 multas diárias de 25 euros cada, totalizando 1000 euros, de acordo com o anúncio do escritório do Promotor Distrital de Dresden.

O indivíduo é acusado de ter causado uma cena em uma cabina de campanha do CDU em Dresden em uma noite de quinta-feira, ao jogar material promocional no chão e agredir verbalmente o ativista de 36 anos. Supostamente, ele então gritou "Salve Hitler" e fez a famosa saudação nazista. De acordo com o escritório do Promotor Distrital, o homem de 28 anos estava presumivelmente embriagado durante o incidente. A polícia o prendeu.

As ações controversas do homem de 28 anos na cabina de campanha do CDU prejudicaram significativamente o ambiente animado do partido. Após a sua prisão, ele foi aconselhado a evitar qualquer futuro encontro ou festa para evitar mais incidentes.

Leia também: