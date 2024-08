- Um guindaste levanta o segmento inicial do navio afundado, o Verity

Após vários meses de planejamento, iniciou-se a recuperação do navio mercante afundado e partido "Verity" no Mar do Norte, a sudoeste de Helgoland. Uma grua flutuante ergueu a seção de popa, com aproximadamente 40 metros de comprimento, segundo um representante da Diretoria-Geral de Viação Aquática e Marítima em Bonn. O representante revelou que a seção seria inicialmente içada do fundo do mar, a uma profundidade de cerca de 40 metros, garantindo que a superestrutura e o convés principal ficassem visíveis acima da superfície da água. Um dos cranes flutuantes mais robustos da Europa, o Hebo Lift 10, capaz de levantar até 2.200 toneladas, está sendo utilizado para esta missão de salvamento.

Antes do içamento, mergulhadores instalaram bombas dentro do naufrágio para minimizar seu peso durante a operação. Os especialistas esperam que o processo de içamento dure o dia todo. "À medida que içamos, os mergulhadores ajustarão as bombas para reduzir ainda mais o peso", anunciou o representante. Em seguida, a seção do naufrágio será completamente removida da água e segura em uma barcaça de transporte. "Atualmente, são previstas ondas de até 0,5 metro no local do naufrágio, o que é favorável às tarefas em andamento", afirmou o representante.

Tragédia à Vista

Em 24 de outubro de 2023, o navio motorizado costeiro "Verity", com sete passageiros a bordo, colidiu com o navio mercante "Polesie" no Mar do Norte, a sudoeste de Helgoland. O "Verity", com 91 metros de comprimento, que navegava sob a bandeira do Reino Unido, afundou. As autoridades supõem que pelo menos cinco membros da tripulação morreram no incidente. O capitão foi encontrado morto, enquanto quatro membros da tripulação ainda estão desaparecidos. Dois membros da tripulação foram felizmente resgatados. O naufrágio está alojado a uma profundidade de quase 40 metros e representa um perigo para a navegação. Enquanto isso, o "Polesie", com 22 passageiros a bordo, permaneceu navegável após a colisão.

Para executar a operação de salvamento, o naufrágio foi dividido em duas seções subaquáticas. A popa será recuperada primeiro, seguida pela proa. A empreitada é esperada para ser concluída na terça-feira. Como resultado da operação de salvamento, uma zona de segurança com um raio de uma milha náutica foi estabelecida ao redor do local. Tanto a seção de popa quanto a de proa serão rebocadas para os Países Baixos para descarte adequado.

