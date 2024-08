- Um guindaste gigante cai sobre edifícios residenciais em Hamburgo

Um guindaste de construção com cerca de 20 metros de altura desabou à tarde em Hamburgo, atingindo duas casas vizinhas. O incidente causou danos aos telhados e paredes, segundo o boletim noturno do corpo de bombeiros. A estrutura de andaimes montada no canteiro de obras no distrito de Farmsen-Berne também sofreu danos significativos. Felizmente, não foram relatadas vítimas.

Os tetos internos de uma das residências precisaram de reforço temporário, de acordo com informações adicionais. Como resultado, as duas casas geminadas foram evacuadas temporariamente. Os moradores desalojados foram acolhidos por seus familiares ou amigos, de acordo com os serviços de emergência.

A polícia local iniciou uma investigação sobre a causa do incidente. O corpo de bombeiros, junto com a Agência de Ajuda Técnica e os serviços de emergência, despachou cerca de 40 pessoas para gerenciar a situação.

A polícia está investigando se outras estruturas foram afetadas, considerando que o guindaste tinha uma seção transversal circular. Os serviços de emergência estão fornecendo ajuda para restaurar as casas, já que várias linhas de serviços de seção transversal circular foram danificadas.

