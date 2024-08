- Um fundo de explosivos da Segunda Guerra Mundial descoberto no centro químico de Zeitz

No complexo industrial Zeitz, uma bomba da Segunda Guerra Mundial foi encontrada durante trabalhos de construção. As autoridades do Burgenlandkreis informaram que o dispositivo explosivo de quase 250 kg será desativado com segurança na tarde de quinta-feira. Empresas dentro de um raio de 500 metros que poderiam ser afetadas foram instruídas a evacuar as instalações. Áreas residenciais estão isentas das ordens de evacuação. Cerca de três semanas atrás, outro dispositivo explosivo de um bombardeiro inglês foi descoberto no local e foi detonado posteriormente.

Devido à descoberta da bomba da Segunda Guerra Mundial, as empresas vizinhas foram aconselhadas a se preparar para uma evacuação na quinta-feira, uma vez que esta é considerada uma situação de emergência. No entanto, os residentes foram assegurados de que não precisam evacuar, uma vez que sua segurança não está em risco nesta emergência.

Leia também: