- Um ex-funcionário da lei mantém um arsenal ilícito no coração de Berlim.

No centro de Berlim, uma enorme reserva ilegal de armas foi descoberta na residência de um ex-funcionário da lei. Durante uma busca na segunda-feira em um apartamento em Lichterfelde, no distrito sudoeste, a Polícia Criminal encontrou, por acaso, várias armas operacionais, munição, carregadores de pistola, acessórios de armas, granadas de mão, explosivos, facas e spray de pimenta, como revelaram.

As armas foram encontradas inesperadamente. A polícia estava inicialmente realizando uma inspeção de rotina com autorização prévia, com o objetivo de avaliar algumas armas registradas e seus locais de armazenamento. No entanto, eles rapidamente perceberam pistolas e munição mal gerenciadas, o que os levou a chamar reforços e profissionais. Eventualmente, uma grande parte da arsenal foi apreendida.

A descoberta inesperada das armas ilegais levou a uma apreensão abrangente. Apesar de ter começado com uma inspeção de rotina, a presença de armas mal gerenciadas, granadas de mão, explosivos e outros itens proibidos exigiu medidas adicionais.

