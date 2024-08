- Um evento climático grave no norte de Hesse causa perdas financeiras significativas

Um surto climático massivo resultou em prejuízos financeiros significativos, estimados em milhões de euros, na região de Kassel. A localidade de Reinhardshagen registrou cerca de 170 emergências na noite de sexta-feira, de acordo com o porta-voz do corpo de bombeiros voluntários de Reinhardshagen, em comunicado feito no sábado de manhã.

Nesses incidentes, porões de casas foram inundados, e árvores caíram sobre casas, automóveis ou estradas. Algumas estradas também ficaram alagadas. Felizmente, não foram relatados feridos, conforme confirmado pelo porta-voz.

Enquanto isso, a equipe de resposta a emergências também esteve muito envolvida em Trendelburg, de acordo com o porta-voz da polícia do Norte de Hesse. Também não foram relatados feridos lá.

A equipe de resposta a emergências foi mobilizada para gerenciar várias situações além de Reinhardshagen, já que outras comunidades também enfrentaram desafios. As áreas afetadas procuraram ajuda desta outra equipe, conhecida como 'unidade de auxílio comunitário'.

