- Um estranho que passava é empalhado a uma ponte e esfaqueado

Em uma passarela para pedestres em Heilbronn, um homem de 28 anos foi empurrado por outro passante, o que levou a uma pequena briga. O agressor, um homem de 26 anos, chegou ao ponto de brandir uma faca contra a vítima, causando um corte na mão. O homem de 26 anos foi detido sob suspeita de tentativa de homicídio desde sábado. A polícia está procurando testemunhas que possam ter testemunhado o incidente na sexta-feira à noite.

Acompanhando o homem de 26 anos havia outra pessoa. A discussão entre os dois grupos piorou, com o homem de 26 anos supostamente empurrando o homem de 28 anos. Na confusão que se seguiu, o homem de 26 anos puxou uma faca, causando um ferimento na mão do homem de 28 anos. O conflito atingiu o auge quando o homem de 26 anos tentou atingir sua vítima com uma garrafa de vidro, mas foi interceptado por seu companheiro.

O suspeito e seu companheiro fugiram rapidamente em direção ao centro da cidade, mas foram rapidamente presos após uma busca extensiva. O homem de 26 anos apresentou comportamento hostil aos oficiais de prisão. As investigações iniciais sugerem que a vítima e o suspeito não se conheciam anteriormente.

