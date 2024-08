Partindo do Aeroporto Leipzig-Halle - Um criminoso da Renânia-Palatinado está a bordo de um avião de evacuação.

No primeiro voo de deportação para o Afeganistão após a tomada de poder pelos Talibã, um criminoso afegão do Reno-Palatinado foi deportado. "Indivíduos com um pedido de asilo legítimo encontrarão ajuda no Reno-Palatinado, mas aqueles que cometem transgressões graves não pertencem à nossa sociedade", esclareceu a Ministra da Integração Katharina Binz (Verdes) em Mainz.

O governo federal cumpriu o compromisso de agilizar a deportação de criminosos para o Afeganistão. O Reno-Palatinado apoia a remoção de criminosos graves para o Afeganistão, o que aumenta a segurança, destacou a Ministra da Integração. O Presidente do Estado Alexander Schweitzer (SPD) declarou: "O fato de, pela primeira vez desde a tomada de poder pelos Talibã, refugiados afegãos condenados por crimes e sem direito de ficar na Alemanha estarem sendo deportados, mostra que não apenas fazemos promessas, mas as cumprimos".

Criminoso Condenado por Estupro

O nacional afegão deportado do Reno-Palatinado é um criminoso sexual, de acordo com as informações divulgadas. Ele recebeu uma pena de prisão de vários anos e já havia sido removido pela autoridade de imigração.

Hoje, marcando três anos desde a tomada de poder pelos Talibã, um voo de deportação partiu da Alemanha para o Afeganistão pela primeira vez. De acordo com a Ministra do Interior Federal Nancy Faeser (SPD), havia 28 criminosos a bordo do avião.

O Conselho de Refugiados do Reno-Palatinado expressou críticas. A deportação para o Afeganistão viola a proibição fundamental e internacional de submeter indivíduos a tratamento inhumano através de ações do estado, até mesmo para criminosos. O Conselho de Refugiados, Medinetz Mainz e o Comitê de Iniciativa para Política de Migração em Mainz emitiram uma declaração conjunta expressando seu descontentamento com a participação do Reno-Palatinado nesta deportação.

O aeroporto não forneceu nenhuma informação sobre o tráfego relacionado ao voo de deportação. Apesar disso, o governo federal e o Reno-Palatinado continuaram com seus planos de deportar indivíduos condenados, como o criminoso sexual afegão.

