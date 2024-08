- Um criminoso da Renânia do Norte-Vestfália, programado para deportação, embarca num avião com destino ao Afeganistão.

Pela primeira vez em três anos após a tomada de poder pelos Talibã, um voo de expulsão da Alemanha para o Afeganistão partiu. Entre os passageiros estava um criminoso do estado da Renânia do Norte-Vestfália, como revelou um representante do ministério de refugiados do NRW. Esta pessoa foi considerada "passível de expulsão" e foi apreendida diretamente de uma prisão, onde cumpria pena por incêndio.

O Ministério do Interior da Saxônia declarou que o avião partiu do Aeroporto de Leipzig/Halle na manhã de uma sexta-feira, fato anteriormente relatado pelo "Spiegel".

O "Spiegel" também confirmou à dpa que o avião da Qatar Airways partiu de Leipzig às 6h56, com destino a Cabul. A bordo do Boeing 787 estavam 28 ofensores afegãos, transferidos para Leipzig de vários estados federais. Esta operação foi principalmente organizada pelo Ministério Federal do Interior.

A Alemanha não tem relações diplomáticas com os líderes Talibã em Cabul. Após o incidente de esfaqueamento brutal em Mannheim no final de maio, o chanceler Olaf Scholz (SPD) anunciou que a expulsão de criminosos perigosos e ameaças terroristas para o Afeganistão, bem como para a Síria, seria retomada.

O Ministério Federal do Interior ficou encarregado da organização desta operação, com o objetivo de expulsar 28 ofensores afegãos da Alemanha. Após a chegada em Cabul, estes indivíduos enfrentarão o sistema de justiça dos Talibã, uma vez que a Alemanha suspendeu as relações diplomáticas.

