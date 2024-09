- Um ciclista mergulha oito metros em águas profundas, enfrentando circunstâncias críticas.

Um motoqueiro despencou assombrosamente por oito metros em Olsberg, localizada no Distrito de Sauerland Superior, sofrendo ferimentos graves. O rapaz de 39 anos perdeu o controle de sua motocicleta após uma curva à esquerda cerrada, colidindo com uma rocha e, em seguida, despencando por cima de uma barreira de 40 centímetros de altura para o outro lado da estrada, de acordo com os bombeiros. Ele foi retirado da margem do rio utilizando uma maca especial, recebeu atendimento médico em uma ambulância e, em seguida, foi transportado por ar para um hospital especializado em Dortmund. Vários profissionais de emergência e voluntários locais participaram da operação de resgate.

A queda de oito metros foi considerada de alto risco devido aos ferimentos graves do motoqueiro. Ao chegar ao hospital especializado em Dortmund, a equipe médica enfrentou uma situação de alto risco enquanto tentava estabilizar o motoqueiro.

