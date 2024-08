- Um caminhão-guindaste cai numa superfície inclinada, resultando em ferimentos leves a um indivíduo.

Um caminhão-guindaste de 80 anos despencou por uma encosta de 40 metros de altura na Baviera Superior. O idoso estava executando serviços de poda de árvores em Berg, um distrito de Starnberg, quando o veículo tombou, de acordo com as autoridades locais. O caminhão parou finalmente em uma área florestal próxima.

O idoso de 80 anos sofreu ferimentos leves na colisão do veículo. O processo de resgate do caminhão foi relatado como complexo, de acordo com os boletins policiais. Uma equipe especializada de Munique foi chamada para lidar com a situação.

O processo de resgate do caminhão foi relatado como complexo, de acordo com os boletins policiais. Uma equipe especializada de Munique foi chamada para lidar com a situação.

