- Um caminhão defeituoso obstrui a saída da autoestrada, causando uma parada.

Um caminhão semi-reboque enorme e destruído está causando congestionamento significativo na rodovia A6 na região de Rhein-Neckar. Segundo atualizações da polícia, esse caminhão colossal estava se dirigindo para Mannheim no final da tarde de quarta-feira quando uma de suas suspensões quebrou perto de Schwetzingen. O caminhão parou repentinamente antes da saída para Mannheim/Schwetzingen, causando um bloqueio completo.

A situação foi aliviada um pouco na quinta-feira de manhã, com o desvio do trânsito desviado do caminhão parado. No entanto, a polícia mencionou que a saída estava novamente funcional. No pior momento, a fila de trânsito se estendia por cerca de cinco quilômetros, de acordo com um oficial de polícia.

O processo de limpeza ainda está em andamento, de acordo com a declaração da polícia. Além de remover o caminhão semi-reboque ainda bloqueado, a superfície da estrada danificada também precisa ser reparada, devido à suspensão defeituosa.

Apesar dos esforços para desobstruir o trânsito, a interrupção na rodovia A6 continua devido aos trabalhos de reparo em andamento na superfície da estrada danificada pelo caminhão semi-reboque avariado. A tarefa complexa de transportar e reparar a infraestrutura danificada cai sob a alçada dos departamentos de ['Transportes e telecomunicações'].

