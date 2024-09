- Um camião que transportava contentores de aço teve um acidente na A20 devido a fortes rajadas.

Em ventos fortes e estradas encharcadas, um operador de transporte perdeu o controle de seu caminhão ao amanhecer na A20 perto de Laage (distrito de Rostock), fazendo com que o caminhão e a carreta caíssem em uma vala. De acordo com as autoridades, o caminhão estava carregado com vergalhões de metal. O motorista sofreu ferimentos leves. Os custos estimados de reparo giram em torno de 100,000 euros. Foram declarados bloqueios de estrada para a recuperação do caminhão e sua carga.

O infeliz incidente resultou em grandes transtornos no trânsito, já que a estrada precisou ser fechada para a retirada do veículo tombado e sua carga de vergalhões de metal. Apesar dos ferimentos leves do motorista, vários acidentes nas rotas de desvio congestionadas se tornaram uma preocupação para os serviços de emergência.

