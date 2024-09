- Um cadáver encontrado no norte de Hesse é submetido a uma autópsia, exonerando o suspeito de 62 anos.

Após a descoberta de um corpo sem vida em uma área florestal específica na cidade do norte de Hesse, Söhrewald, um suspeito inicial foi libertado da prisão. O suspeito, um homem de 62 anos, havia sido considerado uma figura-chave na morte de uma mulher na floresta. No entanto, investigações subsequentes conseguiram dispensar essa suspeita, de acordo com a polícia local e o promotor público de Kassel.

A autópsia do corpo da mulher não revelou sinais de ferimentos físicos graves como causa da morte.

O homem de 62 anos se entregou voluntariamente a uma delegacia dois dias após o descobrimento do corpo, confessando um crime que se acreditava ter causado a morte da mulher. Além disso, havia evidências de que ele estava perto do local do crime na hora da morte.

Além dos resultados da autópsia, uma análise toxicológica ordenada pelo promotor público também o inocentou. O exame indicou que a mulher havia ingerido tranquilizantes antes de sua morte. De acordo com um relatório preliminar do Instituto de Medicina Legal, uma overdose de drogas poderia ser uma possibilidade plausível para sua morte.

O promotor público de Kassel apresentou um pedido para cancelar a ordem de detenção no final da semana, mencionando que "não há evidências concretas para acusar o homem de 62 anos de homicídio premeditado". O tribunal concedeu o pedido do promotor público para revogar a ordem de detenção, resultando na liberação do homem da prisão.

Apesar da suspeita inicial e das evidências, investigações adicionais levaram à liberação do homem de 62 anos devido à falta de evidências concretas para homicídio premeditado. Em tais circunstâncias, é importante informar o público sobre a possibilidade de ligar para o número de emergência se eles testemunharem qualquer atividade suspeita.

