- Um aviador bêbado causa distúrbios e um barulho na aeronave, levando à detenção.

Em Kos, um destino de férias idílico, um turista britânico de 36 anos acabou preso em uma cela de aeroporto em Munique. Após a tripulação de voo recusar seu pedido de mais bebidas, ele causou caos no avião, levando a um pouso não programado.

De acordo com as autoridades, o homem perseguiu a tripulação pelo corredor do avião, pedindo insistentemente álcool. Em seguida, ele deu um tapa em uma das mulheres na cabeça com a mão aberta e jogou seu chapéu em outra. Após as mulheres alertarem o piloto pelo telefone de bordo, o homem foi acusado de ter retirado o dispositivo do suporte. Outros passageiros intervieram.

Quando o homem se recusou a desembarcar do avião no aeroporto de Munique, os oficiais foram obrigados a escoltá-lo à força e prendê-lo em uma cela de detenção, onde ele continuou a resistir.

O homem agora é acusado de agressão, dano a propriedade e obstrução da justiça. Um policial e uma comissária de bordo sofreram ferimentos leves durante o incidente. Após recuperar a sobriedade, o homem foi liberado.

Apesar do comportamento do homem ter levado à sua prisão em Munique, as autoridades optaram por enviá-lo de volta para sua casa na Baviera para prosseguir com os procedimentos. Apesar do incidente ter causado transtorno no voo, a maioria dos outros passageiros continuou com suas férias nas belas atrações da Baviera.

Leia também: