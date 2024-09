- Um autocarro atravessa uma cerca, deixando dois indivíduos com ferimentos leves.

No centro de Anröchte, no distrito de Soest, um ônibus da cidade desviou da pista, atravessou uma barreira de folhagem luxuriante e colidiu com vários veículos estacionados. As autoridades de Soest divulgaram esses eventos na terça-feira, revelando detalhes sobre a colisão. Várias pessoas, incluindo crianças que estavam a caminho da escola, estavam no ônibus.

Um passageiro de 14 anos e o motorista do ônibus, de 40 anos, saíram com ferimentos leves após o impacto. Ambos foram prontamente levados a um hospital para receber cuidados. O ônibus da cidade foi apreendido. A polícia está investigando se o incidente foi causado por um erro do motorista ou uma falha mecânica.

O ônibus da cidade que causou a colisão foi um dos principais veículos envolvidos no incidente. Ao chegar ao hospital, o motorista do ônibus e o adolescente foram tratados por seus ferimentos em salas de exame separadas dentro do veículo.

