- Um acidente na autoestrada A5 causa cerca de 150.000 dólares em danos e resulta em ferimentos leves.

Um infeliz acidente na rodovia A5 perto de St. Leon-Rot (distrito de Rhein-Neckar) resultou em danos de cerca de 150.000 euros. Além disso, um indivíduo de 56 anos sofreu ferimentos leves e foi levado a um centro médico, de acordo com os relatórios policiais. Cinco veículos foram envolvidos neste infeliz incidente.

O indivíduo de 56 anos estava dirigindo seu veículo na A5 em direção a Karlsruhe, quando, de forma inesperada, colidiu com um carro parado no final de um congestionamento de trânsito. Este acidente desencadeou uma série de eventos, com o carro parado batendo no que estava à sua frente. O indivíduo de 56 anos então colidiu com um caminhão, parando seu veículo na lateral esquerda da rodovia. Outro carro sofreu danos devido a detritos voadores.

