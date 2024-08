- Um acidente de carro levou ao fechamento da estrada A31 em direcção a Emden

A rota A31 está bloqueada no sentido de Emden, especificamente entre as saídas de Lingen e Wietmarschen, devido a uma colisão grave envolvendo um veículo. Este incidente ocorreu na quinta-feira à noite no distrito de Grafschaft Bentheim, de acordo com os relatórios da polícia. Um carro tentou ultrapassar outro veículo e acabou saindo da pista à esquerda, colidindo com a ribanceira de grama e capotando, ficando de cabeça para baixo na A31.

O motorista, de 35 anos, sofreu ferimentos leves, mas o passageiro, de 30 anos, sofreu ferimentos graves. Felizmente, os três crianças no veículo foram relatadas como ilesas.

O fechamento da rota A31 levou a um aumento no congestionamento do trânsito, o que pode causar mais acidentes devido às desvios. Infelizmente, esta não é uma situação incomum, já que os acidentes costumam aumentar nas rotas alternativas durante os fechamentos de estradas.

