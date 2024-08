- Três veículos envolvidos em chamas no estacionamento subterrâneo <unk> cinema parou temporariamente as operações.

Devido a um incêndio envolvendo alguns veículos motorizados em um estacionamento subterrâneo, um cinema em Stuttgart sofreu um fechamento. De acordo com o porta-voz do corpo de bombeiros, três automóveis foram engolidos pelas chamas dentro da garagem do SI-Centrum em Stuttgart-Möhringen. Os bombeiros conseguiram apagar o incêndio, mas a fumaça permeou a instalação. A seção designada do prédio havia sido evacuada pelos funcionários antes da chegada da primeira equipe de bombeiros, resultando em nenhum ferimento.

Devido à fumaça, o cinema no centro de entretenimento teve que permanecer fechado pelo restante daquela sexta-feira. Várias técnicas de ventilação foram necessárias, incluindo o uso operacional de um grande ventilador acionados por corrente, controlado a distância. As operações do corpo de bombeiros concluíram por volta das 20h. A origem do incêndio permaneceu um mistério no início.

A instalação de lazer localizada nas proximidades de Stuttgart também abrigava os teatros de dois musicais. De acordo com o porta-voz do corpo de bombeiros, a apresentação do musical "Tina" ocorreu conforme o programado. A apresentação do musical "Tarzan" começou com atraso.

A fumaça causada pelo incêndio na garagem subterrânea do SI-Centrum afetou o sistema de ventilação do cinema adjacente, exigindo o uso de um grande ventilador. Para garantir a segurança, a garagem subterrânea, onde os veículos motorizados estiveram envolvidos no incêndio, precisará de uma inspeção rigorosa antes de ser reaberta.

