Um veículo compacto está sendo transportado em um caminhão grande. - Três pessoas sofrem ferimentos graves num acidente na auto-estrada A4.

Um acidente na A4 perto de Stadtroda (distrito de Saale-Holzland) deixou três pessoas gravemente feridas. De acordo com o anúncio da polícia, um caminhão compacto com destino a Frankfurt colidiu com outro caminhão durante a madrugada. Os dois ocupantes do caminhão compacto ficaram gravemente feridos. Durante a inspeção da área de carga do caminhão, os equipes de emergência encontraram mais uma pessoa que estava ilegalmente lá. Ela também ficou gravemente ferida. Durante a investigação, as autoridades descobriram que duas pessoas dentro do caminhão tinham mandados de prisão ativos.

As pessoas feridas foram levadas para hospitais na Holanda para receber tratamento adicional. Posteriormente, ficou claro que um dos motoristas do caminhão era da Holanda.

