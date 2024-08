- Três pessoas ficaram feridas numa colisão de veículos, com o condutor provavelmente dormindo.

Na rodovia federal perto de Kandel, no distrito de Germersheim, houve uma colisão envolvendo dois veículos. Segundo as autoridades, esse incidente deixou um homem com ferimentos graves. Além dele, duas outras pessoas sofreram ferimentos leves no acidente que ocorreu em uma noite de sexta-feira. De acordo com as últimas informações, o motorista gravemente ferido invadiu a pista contrária, resultando em uma colisão frontal com o outro veículo.

Os investigadores sugerem que o motorista de 50 anos pode ter cochilado ao volante, fazendo com que seu veículo saísse da pista. Uma investigação criminal foi aberta. Os feridos foram levados a instalações médicas. Além disso, um helicóptero médico foi enviado. A rodovia foi fechada momentaneamente em ambos os sentidos.

O acidente na rodovia federal perto de Kandel deixou um homem de 50 anos precisando de tratamento médico extensivo devido a ferimentos graves. O incidente também levou a uma investigação criminal sobre possível negligência do motorista.

