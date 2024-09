- Três pessoas ficaram feridas em dois incidentes separados na autoestrada A4.

Dois incidentes separados na A4 resultaram em três indivíduos ficando feridos. Nas primeiras horas, um homem de 49 anos perdeu o controle do veículo entre as saídas Glauchau-Ost e Hohenstein-Ernstthal devido a aquaplanagem. Seu carro colidiu com um caminhão, de acordo com as autoridades. O caminhão virou, deixando ambos os motoristas com ferimentos graves. Eles foram levados a um hospital.

Mais tarde no dia, um homem de 66 anos, por engano, dirigiu seu veículo para um caminhão durante o congestionamento causado pelo primeiro incidente, no auge da área de descanso de Angerberg. Ele também foi levado a um hospital.

A rodovia que leva a Dresden foi completamente fechada devido a esses incidentes, inicialmente entre as saídas Glauchau-Ost e Hohenstein-Ernstthal, depois entre Glauchau-West e Glauchau-Ost. Os danos totais são estimados em mais de 100.000 euros.

Os erros do homem de 66 anos levaram a ele bater em outro caminhão com seu veículo na área de descanso de Angerberg. Após a série de eventos do dia, a A4 exigiu que vários carros, incluindo o dele, fossem desviados devido aos danos extensos.

