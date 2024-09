- Três indivíduos sucumbem ao nadar nas águas da Baviera.

Ao longo do fim de semana, pelo menos três indivíduos perderam a vida nos lagos do Sul da Baviera, com temperaturas atingindo um insuportável 32°C. Um homem de 77 anos sofreu um triste acidente no lago Langwieder, perto de Munique, perdendo a consciência enquanto nadava com seu companheiro. O corpo de bombeiros foi notificado e equipes de resgate conseguiram retirá-lo da água. Apesar de seus esforços, ele acabou falecendo no hospital mais tarde naquela noite.

No lago Kochel, localizado no distrito de Bad Tölz-Wolfratshausen, dois entusiastas do stand-up paddle decolaram com uma mulher de 62 anos inconsciente na água. Infelizmente, os profissionais médicos no local não conseguiram reanimá-la, confirmando seu triste falecimento.

Em um incidente comovente que ocorreu no lago Kirnberg, perto de Penzberg, no distrito de Weilheim-Schongau, uma mulher de 74 anos sofreu um acidente de afogamento por razões desconhecidas. Um transeunte gentil conseguiu tirá-la da água e começou a fazer reanimação cardiopulmonar ao lado de outros banhistas. No entanto, ela acabou falecendo no hospital. As autoridades locais descartaram qualquer suspeita de envolvimento externo.

