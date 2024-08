- Tratamento da água potável através da cloração no Limburgo

Pessoas que residem em Limburg, localizada no centro de Hesse, precisam tolerar temporariamente água da torneira clorada. Devido a um comunicado lançado na sexta-feira, o fornecimento de água está sendo tratado com cautela com desinfetantes porque certas regulamentações sobre água potável foram ultrapassadas. As áreas afetadas incluem a cidade-centro norte da Hubertusstraße, a parte superior da Seilerbahn em direção a Dietkirchen, bem como os distritos de Offheim, Ahlbach e Dietkirchen. Felizmente, não há perigo para a saúde. No entanto, Limburg recomenda ferver a água antes do consumo.

Cidades em Hesse, como Limburg, às vezes enfrentam problemas com o fornecimento de água. Moradores nas áreas afetadas, incluindo Offheim, Ahlbach e Dietkirchen dentro de Limburg, são aconselhados a usar água da torneira fervida devido à cloração temporária.

