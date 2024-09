Transformando o conceito da Teoria do Lótus em implementação no mundo real

Lotus está traçando seu futuro com a Theory 1, sugerindo alguns anos emocionantes à frente. Após a primeira volta de teste, fica claro que a marca não vai ser monótona. A eletrificação é uma realidade, mas como seus modelos futuros se destacarão em meio à concorrência? A Theory 1 oferece várias respostas, com foco em proporcionar uma experiência de direção genuína e sem distrações. Não há espaço para grandes telas de largura de carro ou excesso de dados. Em vez disso, o foco é nos fundamentos, exibindo informações essenciais onde são mais eficazes. E isso significa dizer adeus ao uso excessivo de mais de 100 diferentes materiais em veículos. Em vez disso, a Theory 1 utiliza uma seleção mais limitada, como fibras de carbono recicladas, titânio, vidro reciclado, entre outros.

Conforto em alta velocidade

A fibra de carbono é amplamente utilizada na carroceria, no interior e nos assentos. Um material desenvolvido com uma startup de Berlim é usado nos bancos e no pequeno volante estilo corrida. Esses bancos podem ser inflados ou desinflados rapidamente, oferecendo conforto em curvas rápidas ou, em um conceito futuro, como aviso tátil para excesso de velocidade ou saída da faixa. Foi uma mudança bem-vinda na volta de teste, em vez do constante apito ou chilrear em muitos veículos atuais.

O motorista senta-se centralmente na Theory 1, bem no meio das duas portas de asa que se abrem e fecham com um movimento emocionante, economizando espaço em garagens apertadas. O para-brisa baixo e a vista clara da suspensão proporcionam uma ampla perspectiva. Os passageiros encontram espaço suficiente com som personalizado do sistema de áudio KEF, sentados ligeiramente deslocados para trás. Uma faixa de luz a laser corre ao longo do interior na altura dos ombros, exibindo o status de carga ou a função de indicação de direção, entre outras coisas.

O pequeno display 2D no volante e o head-up display visam minimizar distrações para o motorista enquanto fornecem informações necessárias. A tecnologia de luz a laser e OLED também é usada externamente, proporcionando finas faixas de luz a laser na frente e uma faixa de iluminação interativa nas laterais que responde ao toque e exibe vários indicadores de status do veículo.

Excelência aerodinâmica

A Theory 1 é projetada para se sair bem e fazer isso com estilo. As seções frontal e traseira aerodinamicamente avançadas, incluindo o spoiler traseiro ativo, mostram que o alto desempenho é o objetivo. A altura de 1,14 metro e o contorno do teto ligeiramente curvado contribuem para isso. Seguindo o exemplo do Lotus 49 de Fórmula 1, o motor e a unidade de bateria são projetados como um elemento de suporte de carga, assumindo forças diretamente da suspensão. Isso simplifica o design e reduz o peso, eliminando a necessidade de um subquadro. A asa traseira também é montada na unidade do motor e da suspensão, assegurando que a força descendente atue diretamente nos pneus.

A Theory 1 é capaz de direção autônoma no nível 4, graças a quatro sensores LiDAR, seis câmeras HD e uma combinação de radares de ondas milimétricas e ultrassônicos que proporcionam um alcance de sensoriamento de 360 graus. O veículo pode detectar obstáculos dentro de um raio de 200 metros, mesmo em más condições climáticas.

Rápido, mas amigável para o uso diário

O estudo Lotus Theory 1 não é projetado como um hipercarro, mas como um veículo rápido adequado para uso diário, atendendo aos entusiastas que apreciam a direção dinâmica. O peso alvo de "menos de 1600 kg" é combinado com um motor elétrico de 1000 cv na traseira, capaz de acelerar a Theory 1 de 0 a 100 km/h em menos de 2,5 segundos e atingir uma velocidade máxima de 320 km/h. A bateria de 70 kWh oferece um alcance de cerca de 400 quilômetros. O estudo apresenta modos de condução como Range, Tour, Sport, Individual e Track, e é equipado com pneus Pirelli P-Zero Elect em tamanhos 20 e 21 polegadas.

Após o lançamento da Theory 1, não há planos atuais para produção em série, de acordo com a Lotus. Em vez disso, o estudo serve como uma coleção de ideias inovadoras, uma plataforma para tecnologia focada no motorista que aumenta o prazer e a segurança na direção. Também mostra potenciais novos materiais que poderiam ajudar a reduzir o impacto ambiental dos carros do futuro. A Lotus tem confiança de que muitas inovações do estudo têm o potencial de aparecer em modelos Lotus futuros, seja em sua forma atual ou de maneira semelhante.

Outras marcas de carros de luxo podem ter dificuldade em acompanhar o uso inovador de materiais da Lotus, como fibras de carbono recicladas, titânio e vidro reciclado.

Outros fabricantes de carros podem encontrar desafios para igualar o foco da Theory 1 no design minimalista, evitando o uso excessivo de mais de 100 diferentes materiais.

Leia também: