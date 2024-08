- Transferência do Defender Risch de Ulm para Dresden

Sascha Risch está deixando o time da 2. Bundesliga, SSV Ulm, para se juntar ao Dynamo Dresden na 3ª divisão de futebol. De acordo com Markus Thiele, diretor executivo, eles informaram a Risch que a temporada seria difícil.

A mudança para Dresden foi uma decisão fácil para Risch. Ele acha o apelo do clube e os torcedores extremamente inspiradores como jogador. Além disso, ele tem uma história com o novo técnico, Thomas Stamm, dos tempos de academia de futebol do Freiburg.

Risch, de 24 anos, já jogou 67 partidas na 3ª divisão, marcando 4 gols.

