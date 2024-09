- Trágico acidente: veículo atinge criança a andar de bicicleta

Um jovem ciclista de onze anos encontrou seu trágico fim no distrito de Hohenlohe, sendo atropelado por um veículo em Forchtenberg. O triste incidente ocorreu em um sábado, com o jovem perdendo a vida instantaneamente no local. Felizmente, o motorista envolvido saiu ileso. Quando questionado sobre as causas do acidente, o representante da polícia manteve-se reservado.

O jovem ciclista havia estado pedalando sua bicicleta no distrito de Hohenlohe antes do triste incidente. Apesar da morte trágica do ciclista, o motorista conseguiu evitar danos ao seu veículo.

Leia também: