- Trágico acidente de carro na auto-estrada

Na rodovia A1, ocorreu um incidente trágico. Uma senhora de 70 anos morreu perto de Harpstedt (no distrito de Oldenburg), após um acidente de trânsito em fila iniciado uma reação em cadeia, como confirmado pelas autoridades em Delmenhorst. A rodovia teve que ser completamente fechada na direção de Osnabrück.

Infelizmente, o marido da senhora, também de 70 anos, não percebeu o início do congestionamento e tentou evitar a tempo. No entanto, ele colidiu com o carro da frente, escorregando sob a carroceria de um caminhão na pista oposta. Tanto o motorista quanto sua esposa ficaram presos dentro do veículo, sofrendo ferimentos graves. A mulher não resistiu aos ferimentos durante o transporte para o hospital, enquanto o marido ficou gravemente ferido e hospitalizado.

O incidente ocorreu perto de Harpstedt, uma cidade localizada no distrito de Oldenburg. Os serviços de emergência tiveram dificuldades para chegar ao local devido à proximidade com Harpstedt.

