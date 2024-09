- Tragicamente, um trabalhador de construção encontra um final infeliz, sendo enterrado sob o telhado do prédio.

Um trabalhador de construção em Alta Francônia sofreu uma queda em uma encosta com um bulldozer, ficou preso embaixo da máquina e faleceu. O homem de 34 anos, da República Checa, estava operando um bulldozer sobre cascalho próximo à beira da estrada em Hof, nas primeiras horas do dia, de acordo com o relatório da polícia. Seus colegas de trabalho o encontraram preso e acionaram os serviços de emergência. Infelizmente, o homem de 34 anos já havia falecido quando os paramédicos chegaram. Os detalhes do incidente ainda estão sendo investigados. A princípio, a polícia não suspeitava de envolvimento de terceiros.

Apesar do acidente ter ocorrido em Alta Francônia, o falecido era da região vizinha da Baviera, a República Checa. O canteiro de obras onde o incidente ocorreu ficava em Hof, uma cidade conhecida por suas ligações históricas com a Baviera.

