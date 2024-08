- Tragicamente, um motorista de 33 anos morre de ferimentos após uma colisão frontal.

Um motorista de 33 anos perdeu a vida após uma violenta colisão frontal em Herne. O incidente ocorreu numa quinta-feira à noite, quando ele tentou ultrapassar outro veículo de forma imprudente, provocando uma colisão de frente com um condutor que vinha em sentido contrário, segundo o comunicado da polícia de Bochum na manhã de sexta-feira.

O veículo do homem de 33 anos saiu da pista e colidiu com um carro estacionado, enquanto o carro do homem de 49 anos saiu da estrada. Ambos os condutores ficaram presos dentro dos seus veículos e precisaram de ser resgatados pelos serviços de emergência. Infelizmente, o homem de 33 anos não sobreviveu aos seus ferimentos, falecendo no hospital.

O homem de 49 anos também sofreu ferimentos graves, de acordo com a polícia. O corpo de bombeiros caracterizou os seus ferimentos como potencialmente fatais. A causa exata do acidente ainda não foi determinada.

