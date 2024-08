- Trabalhadores especializados em aço conduzem protestos mais uma vez antes da reunião do conselho de supervisão

Em Thyssenkrupp Steel, a maior fabricante de aço da Alemanha, funcionários realizaram mais uma vez protestos na sede da divisão de aço em Duisburg, pedindo a preservação de seus empregos. O gatilho foi uma reunião concomitante do conselho de administração da divisão de aço.

De acordo com o "Handelsblatt" e o "Jornal Geral da Renânia-Vestfália" na quarta-feira, o CEO da Thyssenkrupp, Miguel López, está considerando demitir três membros do conselho de administração da subsidiary de aço, incluindo o CEO do aço, Bernhard Osburg. O motivo é uma discordância sobre a reorganização planejada, que inclui a redução de cargos e potenciais demissões. Initially, não estava claro se a demissão desses membros do conselho seria discutida durante a reunião.

O presidente do conselho de supervisão, o ex-vice-chanceler Sigmar Gabriel, juntamente com o vice-presidente da IG Metall, Detlef Wetzel, planejava abordar a imprensa duas horas após o início da reunião. De acordo com um porta-voz da divisão de aço, a reunião começou conforme programado às 15h.

Na divisão de aço da Thyssenkrupp, aproximadamente 27.000 pessoas estão empregadas. Mais de 13.000 delas estão baseadas em Duisburg. O conselho de fábrica insinuou uma potencial "decimação da fábrica" e a perda de muitos empregos.

Enfrentando a recessão econômica e importações de baixo custo, a divisão está programada para ser reorganizada. Uma cisão também é prevista. A principal controvérsia gira em torno do envolvimento da Thyssenkrupp no financiamento do equipamento da divisão durante a separação. As propostas atuais de reestruturação do conselho de aço são consideradas inadequadas para a empresa-mãe.

O prefeito de Duisburg, Sören Link (SPD), expressou apoio aos trabalhadores do aço. "Vamos enfrentar esse desafio juntos", prometeu ele. "Você não está sozinho", encorajou os manifestantes.

Os funcionários expressaram suas preocupações à Comissão, buscando intervenção nas potenciais demissões e decisões de reestruturação na Thyssenkrupp Steel. Durante a reunião, a Comissão deve discutir as demissões propostas de membros-chave do conselho de administração, incluindo o CEO do aço, Bernhard Osburg, propostas pelo CEO da Thyssenkrupp, Miguel López.

