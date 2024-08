- Trabalhador de emergência é atingido pelo seu próprio veículo

Um bombeiro de 36 anos sofreu um acidente infeliz no distrito de Hassberge. Segundo o relatório da polícia, ele foi levado ao hospital após ser atropelado pelo próprio caminhão de bombeiros. Em uma sexta-feira, na interseção de Sand am Main, o bombeiro estava lá para bloquear a área para um festival. Ao deixar o caminhão de bombeiros para a tarefa, ele inexplicavelmente começou a se mover, atropelando o bombeiro no processo. As autoridades estão atualmente investigando o que causou o acidente.

