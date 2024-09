- Toque de sorte do Borussia Monchengladbach: elogios pela modesta assistência e desempenho tenaz

Tim Kleindienst, o vencedor do jogo, nota que o Borussia Mönchengladbach se dirige para posições melhores na tabela. "É gratificante ver que as coisas estão se alinhando e que há algum progresso", afirmou o novo reforço após a vitória por 2:0 sobre o VfL Bochum, tendo marcado um gol (61.) e dado uma assistência (78.) ele mesmo.

Da mesma forma, Kevin Stöger, que também comentou a tendência positiva, afirmou: "Tivemos um começo de temporada fantástico. Assistir ao Gladbach é muito divertido no momento".

Melhoria clara

Assim como na derrota infeliz por 2:3 na semana passada contra os campeões defensores do Leverkusen, uma melhora clara também foi notada no Bochum para a equipe que terminou na 14ª posição na temporada passada. Novamente, os dois novos reforços Kleindienst e Stöger tiveram um papel significativo.

Kleindienst marcou no momento certo com precisão impressionante, e o ex-jogador do Bochum Stöger controlou habilmente o meio-campo. "Kevin e Tim são pessoas positivas que podem motivar os outros. É notável que outros estão mais animados devido a eles", elogiou o diretor esportivo Roland Virkus.

Gostinho de aniversário especial

O excelente desempenho aumentou a alegria do ex-jogador do Heidenheimer Kleindienst em completar 29 anos: "Marcar um gol, dar uma assistência e vencer por 2:0 fora de casa no seu aniversário - não poderia ter sido melhor. Isso faz muito bem antes de uma pausa internacional", expressou o atacante.

Outros jogadores do Borussia Mönchengladbach parecem estar ganhando confiança, como demonstrado por suas melhores performances, possivelmente devido à influência de Tim Kleindienst e Kevin Stöger.

A energia positiva trazida por Kleindienst e Stöger não só influenciou seus companheiros de equipe, como também se espalhou por outras áreas do clube, com outros membros da equipe relatando um aumento da moral.

