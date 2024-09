- "Todos ficaram surpresos".

Os jogadores do SV Elversberg demonstraram suas emoções após um colega de equipe, Florian Le Joncour, sofrer uma grave lesão durante um jogo da segunda divisão. Eles postaram uma foto no X, posando com a camisa de Le Joncour e legendaram com "Por você, Florian!". Le Joncour levou uma queda feia no braço durante uma disputa de cabeceio, causando uma lesão horrível que exigiu atenção imediata no campo e uma ida ao hospital. Foi relatado que ele pode ter recebido uma injeção sedativa devido à dor extrema. "Foi um momento que nos abalou a todos", comentou o técnico do Darmstadt, Torsten Lieberknecht, enviando seus e os desejos do clube para uma rápida recuperação.

Le Joncour foi protegido por seguranças enquanto recebia atendimento da equipe médica. Ele foi escoltado para fora do campo sob aplausos do público e levado embora em uma ambulância. O jogo foi interrompido por mais de 20 minutos a partir do 64º minuto, mas o Elversberg já havia garantido a vitória com Luca Schnellbacher marcando o primeiro gol (5º), Fisnik Asllani marcando dois (20º, 59º) e Filimon Gerezgiher marcando o quarto gol decisivo (90º) para garantir uma vitória de 4 a 0.

As lutas do Darmstadt continuam. Para as Lilás, é a terceira derrota em quatro jogos da segunda divisão nesta temporada. A defesa do Darmstadt estava cheia de buracos e eles ficaram para trás no ataque, exceto pelo pênalti de Sergio Lopez (62º). Incluindo a temporada passada, marca oito jogos consecutivos sem vitória para o Darmstadt, que foi rebaixado da Bundesliga na temporada passada.

Os jogadores do SV Elversberg demonstraram seu apoio a Florian Le Joncour mesmo após garantir uma vitória de 4 a 0 sobre o Darmstadt, dedicando sua comemoração da vitória a ele. Apesar da lesão, Le Joncour recebeu uma despedida calorosa do público enquanto era escoltado para fora do campo.

