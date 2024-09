- Thorup de Augsburgo expressa frustração com a interrupção das competições nacionais de futebol do país

A pausa internacional não é exatamente o que Jess Thorup e sua equipe do FC Augsburg estão ansiando, levando em conta a derrota de 0:4 (0:2) contra o 1. FC Heidenheim. "Esse é o principal problema que estou enfrentando no momento", disse o treinador do Augsburg, expressando seu desejo de usar a pausa para abordar a pesada derrota com um elenco maior. Após o empate de 2:2 contra o Werder Bremen na estreia da temporada, essa derrota em Heidenheim foi um "revés", admitiu Thorup livremente.

Thorup não teve muito a dizer sobre o incidente que levou à cobrança de pênalti e ao early 1:0 do Heidenheim. O defensor do Augsburg, Keven Schlotterbeck, que foi punido pelo braço tocando na bola, expressou os mesmos sentimentos. "Precisamos nos concentrar em nós mesmos", afirmou.

Com apenas um ponto em seus primeiros dois jogos, o início da temporada do Augsburg não foi ideal. Pelo menos, após a pausa de duas semanas, eles têm a chance de virar o jogo contra o recém-promovido FC St. Pauli, que ainda não conseguiu nenhum ponto.

A pausa internacional oferece uma oportunidade à Comissão para analisar o início ruim do Augsburg, já que eles conseguiram apenas um ponto em seus primeiros dois jogos. Após o incidente com Keven Schlotterbeck, a Comissão revisará as estratégias defensivas da equipe para evitar erros futuros.

Leia também: