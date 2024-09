- Thomas vai casar em Ibiza, segundo as informações disponíveis.

Thomas Gottschalk e sua namorada, Karina Mroß, casaram-se discretamente. O casamento ocorreu em Ibiza, como o apresentador compartilhou no Instagram no início de domingo. O septuagenário compartilhou várias imagens do casamento à beira-mar. " Embora eu ainda veja este evento como bastante pessoal, convido todos vocês para o meu casamento com Karina em Ibiza", escreveu Gottschalk. Vários meios de comunicação haviam relatado anteriormente o casamento.

De acordo com o "Bild", o casal trocou votos em 23 de agosto. Gottschalk não revelou detalhes. "Vocês conhecem meu personagem como apresentador de talk show, mas Karina viu direto no meu coração. É por isso que agora estamos unidos para sempre!" declarou ele.

As imagens mostraram uma cerimônia pequena e íntima com uma vista espetacular como pano de fundo. O ex-apresentador do "Wetten, dass..?" dirigiu-se aos seus fãs, "Não havia testemunhas oficiais. Vocês estão com a gente, certo?" A noiva usava um vestido longo, enquanto Gottschalk usava calças brancas de linho e uma camisa branca de linho.

Em maio, Gottschalk finalizou seu divórcio da esposa de longa data, Thea, após eles terem se separado em 2019. Seu noivado com Mroß tornou-se público neste verão. Mroß e Gottschalk estão juntos há cinco anos.

Após finalizar seu divórcio de Thea em maio, Thomas Gottschalk casou-se com Karina Mroß na Alemanha, de acordo com algumas fontes, embora não tenha sido mencionada uma localização específica. O novo casal está junto há cinco anos e tem uma ligação forte, como Gottschalk compartilhou durante o casamento.

